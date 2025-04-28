İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Trabzonspor U19 takımı açıklaması: 'Tarih yaşattılar bize'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Gençlik Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor U19 takımı hakkında görüşlerini aktardı.

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Trabzonspor U19 takımı açıklaması: 'Tarih yaşattılar bize'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.04.2025 - 22:47

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Gençlik Ligi finalinde Trabzonspor U19 Takımı'nın Barcelona U19 ile oynadığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Genç oyuncuların gösterdiği performanstan dolayı büyük gurur duyduğunu ifade eden Hacıosmanoğlu, "Tarih yaşattılar bize. Bu maç için çok ümitliydim. Daha önceki maçta da özellikle Barcelona ile eşleşmek istediğimi söylemiştim. İki önemli kalecimiz eksikti, talihsiz iki gol yedik. Sonuçta Barcelona'ya yenildik ama çocukların hepsinin alnından öpüyorum, onlara sahip çıkmak lazım" dedi.

Darısı diğer takımların başına diyen Hacıosmanoğlu, "Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona ile oynuyorsunuz, önemli bir adım. Darısı diğer takımların, milli takımın başına, gurur duyduk" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #İbrahim Hacıosmanoğlu #Trabzonspor U19 #UEFA Gençlik Ligi

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