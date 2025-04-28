Fatih Tekke'den Trabzonspor U19 takımı açıklaması: 'Tarihi başarı'
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, UEFA Gençlik Ligi'ni ikinci olarak tamamlayan U19 takımı hakkında açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya kaybeden U19 takımı için açıklama yaptı.
Tekke, "Daha önce de söyledim, tarihi bir başarı. Totale bakmamız gerekiyor. Bakmamız gereken yer belli, onu da bugün görmüş olduk, eksiklerimizi görmüş olduk bugün. En azından bordo-mavi aldı kupayı. Oyuncuları kutlamak, destek olmak lazım. Bu da bizim görevimiz. Bu maç için geçmiş olsun ama totalde tebrikler" dedi.
Taraftar desteğine de dikkat çeken Fatih Tekke, "Bordo-mavi taraftar olarak her yerde galibiz, orada kimse bizi yenemiyor" sözlerini sarf etti.
Etiketler: #Fatih Tekke #trabzonspor #UEFA Gençlik Ligi
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