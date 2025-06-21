İbrahim Hatipoğlu ameliyat oldu

Aşil tendonu kopan Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu'nun son durumu belli oldu.

Galatasaray'ın eski başkan yardımcısı, hukukçu Rezan Epözdemir, Hatipoğlu'nun ameliyat olduğunu duyurdu.





"AĞIR BİR AMELİYAT GEÇİRDİ"

Epözdemir, yaptığı paylaşımda "Kıymetli dostum İbrahim Hatipoğlu, ağır bir ameliyat geçirdi, durumu gayet iyi. Bu vesileyle kendisine, değerli eşine ve tüm sevenlerine tekrar geçmiş olsun ve acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sakatlığın nasıl gerçekleştiğine dair resmi bir açıklama henüz yapılmazken, Hatipoğlu'nun operasyonun ardından kısa sürede görevine dönmeyi hedeflediği öğrenildi.



