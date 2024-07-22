İbrahim Hatipoğlu kimdir? Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu kaç yaşında, nereli?

İbrahim Hatipoğlu, sosyal medyada birçok Galatasaraylı futbolsever tarafından merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Peki, İbrahim Hatipoğlu kimdir? Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.07.2024 - 16:52
İbrahim Hatipoğlu kimdir? Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu kaç yaşında, nereli?
Abone Ol google-news

Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu'nun hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, İbrahim Hatipoğlu kimdir? Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu kaç yaşında, nereli?

İBRAHİM HATİPOĞLU KİMDİR?

İbrahim Hatipoğlu, 1969 yılında Şanlıurfa'da dünyaya geldi. İTÜ Makine Mühendisliği ve İTÜ Makine Mühendisliği Otomotiv Programı Yüksek Lisans mezun oldu.

Egebant AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü olarak görev yaptı.

2018- 2023 yılları arasında GSYİAD Başkanlığı görevini yaptı.


kimdir? haberleri galatasaray haberleri İbrahim Hatipoğlu haberleri

İlgili Haberler

Aylin Cesur kimdir? İYİ Parti 27. Dönem Isparta Milletvekili Aylin Cesur neden istifa etti?

Aylin Cesur kimdir? İYİ Parti 27. Dönem Isparta Milletvekili Aylin Cesur neden istifa etti?
Ferit Edgü kimdir? Ferit Edgü neden öldü? Ferit Edgü eserleri...

Ferit Edgü kimdir? Ferit Edgü neden öldü? Ferit Edgü eserleri...
Doğan Alemdar kimdir? Danla Bilic'in yeni sevgilisi Doğan Alemdar kaç yaşında?

Doğan Alemdar kimdir? Danla Bilic'in yeni sevgilisi Doğan Alemdar kaç yaşında?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler