Yayınlanma: 22.07.2024 - 16:52

Güncelleme: 22.07.2024 - 16:52

Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu'nun hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, İbrahim Hatipoğlu kimdir? Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu kaç yaşında, nereli?

İBRAHİM HATİPOĞLU KİMDİR?

İbrahim Hatipoğlu, 1969 yılında Şanlıurfa'da dünyaya geldi. İTÜ Makine Mühendisliği ve İTÜ Makine Mühendisliği Otomotiv Programı Yüksek Lisans mezun oldu.

Egebant AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü olarak görev yaptı.

2018- 2023 yılları arasında GSYİAD Başkanlığı görevini yaptı.