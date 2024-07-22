Doğan Alemdar kimdir? Danla Bilic'in yeni sevgilisi Doğan Alemdar kaç yaşında?

Sosyal medya fenomenlerinden Danla Bilic'in futbolcu Doğan Alemdar ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Peki, Doğan Alemdar kimdir? Danla Bilic'in yeni sevgilisi Doğan Alemdar kaç yaşında?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.07.2024 - 09:36
Doğan Alemdar kimdir? Danla Bilic'in yeni sevgilisi Doğan Alemdar kaç yaşında?
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Sosyal medya fenomenlerinin en popülerleri arasında yer alan Danla Bilic, yakın arkadaşı Ala Tokel gibi gönlünü futbolcuya kaptırdı iddialarıyla gündemde. Bilic son olarak, 21 yaşındaki milli futbolcu Doğan Alemdar ile görüntülendi. Peki,  Doğan Alemdar kimdir? Danla Bilic'in yeni sevgilisi Doğan Alemdar kaç yaşında?

DOĞAN ALEMDAR KİMDİR?

Doğan Alemdar, 29 Ekim 2002'de Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde doğdu. Futbol hayatına 2013 yılında başladı. 11 yaşında Kayserispor altyapısına katılan Doğan, 2018'de kulübüyle profesyonel sözleşme imzaladı. Ligue 1 ekibi Stade Rennais'den kiralık olarak Ligue 2 ekibi Troyes'te forma giymektedir.

Doğan Alemdar, 2019/20 sezonunda da Kayserispor'un resmi maçlarında kaptan olarak sahaya çıkan en genç futbolcu olarak tarihine geçmişti.


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