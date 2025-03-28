Acun Ilıcalı'dan yabancı hakem sözleri: '50 kere açıkladık, 51. kez açıklıyoruz'

Yayınlanma: 28.03.2025 - 23:12

Güncelleme: 28.03.2025 - 23:13

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Bodrum FK'yı 4-2 yendi. Sarı lacivertlilerin gollerini Skriniar, Oğuz Aydın, Szymanski ve Talisca attı. Maçın ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Bizim için zor maçtı. Güzel bir galibiyet aldık. Yönetici arkadaşlarımla birlikte galibiyeti kutladık."

"Biz çok deplasmana gidiyoruz, çok iyi ağırlandık. Futbol heyecanlı bir spor. Başkanımızla ilgili saygısız ifadeler kullanıldı ama tepkimizi gösterdik. Karşı taraftan da özür mesajı geldi. İnsanlara çok hakim olamıyorsunuz. Bu tip olayların engellenmesinden yanayım."

YABANCI HAKEM SÖZLERİ

"Bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Ağustos ayının ortasından beri tek bir şey söyledik: yabancı var, yabancı orta hakem. Duruma göre konuşmadık. Biz yabancı hakem istedik. Bunun nedeni adalet istememizdi. Bugünkü maçta bile alakasız penaltı oldu. VAR'dan geldi penaltı. Bundan dolayı art niyet aramıyoruz. Yabancı hakem istememizin sebebi yabancı hakem hata yapmayacak değildi. Hatalar olacak. Hakem hatayı yapmayabilir mi? olabilir mi böyle bir şey? Olamaz. Bizim duruşumuz belli, net. Bekleyip bekleyip 'Yabancı hakem istiyoruz' demedik. Bugün Beşiktaş'ın duruşu belli. Trabzonspor yabancı hakem istedi. Zaten yabancı var istiyoruz diye en başından beri söylüyoruz. 50 kere açıkladık, 51. kez açıklıyoruz. Yabancı hakem istiyoruz."

"Biz adalet istiyoruz. Türk hakemlerinin yaşadığı baskı yabancı hakemlerin gelmesini gerektiriyor. Takımımıza güveniyoruz. Bundan sonraki maçlarda takımımızın güzel sonuçlar alacağına inanıyoruz."

"Tadic'in 100. maçıydı. Kutladık. İnşallah takımımıza katkıda bulunmaya devam eder. Ülkemizin Ramazan Bayramı'nı kutluyoruz."