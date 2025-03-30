İbrahim Hatipoğlu'ndan sert tepki: 'Tiyatronun ikinci perdesi burada oynandı'

Yayınlanma: 30.03.2025 - 00:12

Güncelleme: 30.03.2025 - 00:12

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'a 2-1 yenildi. Sarı kırmızılılar, bu sezon ligde ilk mağlubiyetini yaşadı.

Maçın ardından Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu maçın hakemi Yasin Kol'a ateş püskürdü.

İbrahim Hatipoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Ev sahibi olarak misafirperveklikleri güzeldi ama sonrası 'Efendi Beşiktaş'a yakışmadı. Dün Bodrum'da oynanan maçı kamuoyu hayretle izledi. Bu tiyatronun ikinci perdesi burada oynandı. Ataması bile tartışmalı bir hakem ataması yapıldı. Nasıl bir takımı mağdur edeceklerini tüm Türkiye gördü. Takip ettiğimiz kadarıyla tüm hakem otoriteleri kırmızı kart olmadığını gördü. Davinson Sanchez'e çoık net penaltı vermedi. Aynı VAR karışmaması gereken pozisyona karışmazken, VAR karışması gereken yerde karışmadı. Hep iyi hakem çağrımızı görmezden geldiler."

"HEPSİNİ YENECEĞİZ, ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

"Bugün orta hakemin İngilizce bilmemesi diğer konuydu. Çok merak ediyorum orta hakem nasıl konuştu da sarı kartı kırmızı karta çevirdi? Penaltı pozisyonu inceleniyor dedi ama nasıl konuşabildi? Galatasaray Kulübü, Mart ayını lider geçtiği sezonlarda şampiyon olmuştur. Hepsini yeneceğiz, şampiyon olacağız. Rakibimizin çabası, hakem atamaları, yabancı hakem çığlıklarına hepimiz şahit olduk. Aynı çığlığı 4 gün sonra Fenerbahçe ile oynayacağımız maçta göreceğiz. Biz adalet istiyoruz. Hakemlerin, VAR'ın gördüklerini hassasiyetle çalmalarını bekliyoruz."

"BAŞKALARINI ŞAMPİYON YAPMAYA ÇALIŞIYOR"

"Mayıslar bizimdir. Galatasaray şampiyon olacak. Bu beyhude çabaları, rakibimizin her türlü saha dışı oyunlarına rağmen şampiyonluğa ulaşacağız. Bunun için birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Türkiye'de üst üste 3 kez şampiyon olan son takım yine Galatasaray'dı. Siz üst üste 3. şampiyonluğa giderseniz başkalarını şampiyon yapmaya çalışıyor. Hocamıza, oyuncularımıza güveniyoruz. Biz şampiyon olacağız.