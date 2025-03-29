Galatasaray taraftarından 'Emniyet dışarı' tezahüratı!

Yayınlanma: 29.03.2025 - 21:55

Güncelleme: 29.03.2025 - 21:55

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi deplasman tribününe gerginlik hakim oldu. Tüpraş Stadı'ndaki rakip takım seyirci tribününü dolduran çok sayıda Galatasaray taraftarı polis ekiplerine tepki gösterdi.

Deplasman tribününde karşılaşma öncesi başlayan gerginlik sırasında Galatasaray taraftar grubu 'emniyet dışarı' tezahüratlarında bulundu.

Sözcü'nün haberine göre; bu sırada polis ekipleri de Galatasaray deplasman seyircisinin olduğu bölümde kamera ile kayıp yaptı.

Sarı kırmızılı taraftarlar 'emniyet dışarı' tezahüratlarını uzun süre devam ettirdi.