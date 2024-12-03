İbrahim Üzülmez'den Beşiktaş iddialarına yanıt: 'Durum ne olursa olsun...'

Yayınlanma: 03.12.2024 - 15:56

Güncelleme: 03.12.2024 - 15:57

Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta görev geçici olarak yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'ye verilmişti. Sergen Yalçın ile yapılan görüşmeden olumlu bir sonuç alamayan siyah-beyazlılarda adı geçen isimlerden biri de kulübün efsane isimlerinden İbrahim Üzülmez olmuştu.

Son olarak geçen sezon son 11 maçta Pendikspor'un başına geçen İbrahim Üzülmez son ana kadar takımı ligde kalma mücadelesinin içinde tutmuştu.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ'DEN BEŞİKTAŞ İÇİN AÇIKLAMA

Genç teknik direktör yaşanan gelişmelerle ilgili olarak Fanatik'e konuştu. Üzülmez, Beşiktaş teknik direktörlüğü ile ilgili adının geçmesi konusunda, "Böyle bir dönemde her şeyimizi borçlu olduğumuz Beşiktaşımız ile adımızın anılması gayet doğal. Ancak şu anda görev Serdar hocada. Hepimizin yapması gereken ona destek olmak. Farklı bir düşünce olur ve yönetimimiz bizden bir yardım talep eder ise biz zaten her zaman her konuda hazırız. Kriz dönemlerini aşmak saha içini toparlamakla başlar. Hem futbolculuk hem de hocalık kariyerimde defalarca benzer dönemler yaşadım. Beşiktaş camiasının ve taraftarının ne istediğini iyi biliyorum. Bir kez daha söylüyorum. Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum ve durum ne olursa olsun her zaman kulübüme destek olmaya hazırım" ifadelerini kullandı.