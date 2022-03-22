İbrahim Üzülmez'den Beşiktaş ve Şenol Güneş açıklaması
Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda hareketli saatler yaşanıyor. Valerien Ismael için Başkan Ahmet Nur Çebi'nin vereceği son karar beklenirken, siyah-beyazlıların gündemindeki bir diğer isim olan İbrahim Üzülmez'den de açıklama geldi.
Süper Lig'de ikincilik iddiasından uzaklaşan ve 46 puanla 8. sırada yer alan Beşiktaş'ta gündem teknik direktör. Yönetim yabancı teknik direktör konusunda fikir birliğine varamazsa, Ahmet Nur Çebi takımın başına eski teknik direktörünü, Şenol Güneş'i getirmek istiyor. Anlaşmaya varılırsa, takımın başına sezon sonuna kadar İbrahim Üzülmez geçecek. Üzülmez yeni sezonda da, Şenol Güneş'in ekibine yardımcı antrenör olarak katılacak.
48 yaşındaki teknik direktör, konuya dair Mynet'e açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş ile ilgili konuşan İbrahim Üzülmez, "Beşiktaş benim yuvam. Senelerce kaptanlığını yaptım. Göreve geleceksem para bile konuşmam. Beşiktaş benim hayatım için çok farklı bir planda. Her zaman hayalimde Beşiktaş teknik direktörlüğü var. Bugün bir toplantı yapılacak. Oradan çıkacak sonuca göre biz de hareket edeceğiz" dedi.
AHMET NUR ÇEBİ İLE GÖRÜŞTÜ MÜ?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüştüğünü söyleyen Üzülmez, "Ahmet Nur Çebi ile görüştüm. Ahmet Nur Çebi ile her zaman görüşürüm... Çok değer verdiğim bir kişilik. Ara sıra ararım, konuşuruz. Sadece Beşiktaş üzerinden değil herhangi bir olayda da Ahmet Bey ile görüşürüm. Teknik direktörlük için de görüştük. Neler olacağına bakacağız. Benim tavrım net. Beşiktaş beni isterse seve seve gelirim" ifadelerini kullandı.
ŞENOL GÜNEŞ İLE ÇALIŞIR MI?
Şenol Güneş iddiaları hakkında da bilgi veren İbrahim Üzülmez, "Şenol Güneş, Türkiye'nin yetiştirdiği ender hocalardan biridir. Kendisiyle Milli Takım'da da çalıştım. Çok sevdiğim biri kendisi. Beşiktaş yönetiminin Şenol Güneş ile ilgili tasarrufu olup olmadığını bilmiyorum. Fakat önümüzdeki sezon takımın başına Şenol Güneş gelecekse, ben onun yardımcılığını yapmayı kabul ederim. Benim için hiçbir sorun olmaz. Bu sezon 8 maç takımın başında kalıp, seneye Şenol hocanın yardımcılığını yaparım" açıklamasını yaptı.
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