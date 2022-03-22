Fenerbahçe'de Uğur Dündar, yüksek divan kurulu başkanlığına aday oluyor
Eski Fenerbahçe yöneticisi, deneyimli gazeteci Uğur Dündar, büyük bir sürprize imza attı. Dündar, 24 Mart Perşembe günü saat 14:00'te Faruk Ilgaz Tesisleri'nde Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olacağını açıklayacak.
Fenerbahçe'de yüksek divan kuruluna sürpriz bir isim aday oluyor. Mevcut başkan Vefa Küçük'ün karşısına ünlü gazeteci Uğur Dündar çıkacak.
Dündar'ın 24 Mart Perşembe günü saat 14.00'te adaylık dilekçesini Faruk Ilgaz Tesisleri'ne giderek kulübe vermesi bekleniyor.
Sarı-lacivertli kulüpte 9 Nisan veya 10 Nisan tarihlerinde yapılacak olan seçim için, şu an başkanlığı yürüten Vefa Küçük'ün yanı sıra Nail Kır ve Sait Yılmaz da yönetime talip olduklarını açıklamıştı.
AZİZ YILDIRIM YÖNETİMİNDE 2. BAŞKANLIK YAPTI
Sıkı bir Fenerbahçeli olan duayen gazeteci Uğur Dündar, Aziz Yıldırım'ın ilk başkanlık dönemi olan 1999-2001 arasında yönetimde yer almış ve ikinci başkanlık görevini üstlenmişti.
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