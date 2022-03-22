PSG'de soyunma odası krizi! Futbolcular ikiye ayrıldı

22 Mart 2022 Salı, 14:09

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenen Paris Saint-Germain'de kriz yaşanıyor.

Fransız devinde Lionel Messi ile Neymar, Real Madrid yenilgisinin ardından büyük tepki toplarken taraftarların sert protestolarına maruz kalmışlardı.

RMC Sport'ta yer alan haberde, Paris Saint-Germain'in soyunma odasında işlerin yolunda gitmediği öne sürüldü.

FUTBOLCULAR İKİ GRUBA AYRILDI

Habere göre, PSG soyunma odasında futbolcular arasında gruplaşmalar yaşanıyor. Takımdaki oyuncular iki gruba ayrılmış durumda: Güney Amerikalılar ve Fransızca konuşanlar... Bu gruplaşmanın 3-0'lık Monaco yenilgisinden sonra biraz daha arttığı ve iki oyuncu grubu arasındaki iletişimin daha da zora düştüğü iddia edildi.

Haberde, takım içi gruplaşmaya şu sözlerle dikkat çekildi: "Neymar faule maruz kaldığında hakeme itiraza giden beş oyuncu var. Aynı şey Achraf Hakimi'de olmuyor."

ISLIKLARA VE PROTESTOLARA MARUZ KALDILAR

Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Bordeaux'yu konuk eden PSG'de taraftarlar, Lionel Messi ve Neymar'ı ıslıklamıştı. Taraftarlar, yıldız futbolcuların top ayağına her geldiğinde ıslık ve küfürlü tezahüratlarla tepkilerini göstermişti.

PSG taraftarı ayrıca yönetimi istifaya davet ederken, bir tek Kylian Mbappe'yi alkışlamıştı.