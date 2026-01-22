Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.01.2026 11:05:00
Icardi'nin menajerinden flaş paylaşım: İstanbul'a geliyor!

Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, yaptığı paylaşımla İstanbul'a geldiğini duyurdu.

Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Mauro Icardi, karşılaşmada hiç süre almadı. Sezon sonunda sarı-kırmızılılarla sözleşmesi bitecek olan Arjantinli yıldızın menajeri Elio Pino'dan çarpıcı bir paylaşım geldi.

Pino sosyal medya hesabından sabah saatlerinde yaptığı paylaşımla İstanbul'a geldiğini duyurdu. Pino'nun paylaşımına kum saati koyması dikkat çekti.

Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 27 maça çıktı. 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.

İşte Icardi'nin menajerinin paylaşımı:

Image

