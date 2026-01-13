Mauro Icardi'nin 2 penaltısına engel!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.01.2026 21:59:00
Türkiye Kupası grup aşamasının ikinci haftasında deplasmanda Fethiyespor ile karşılaşan Galatasaray'da Arjantinli oyuncu Mauro Icardi, iki penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Galatasaray, Fethiyespor karşısında iki kez penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Mauro Icardi, 37. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçti. Icardi, Fethiyespor kalecisi Arda Akbulut'u geçemedi.

Penaltı, Fethiyesporlu oyuncuların ceza sahasına erken girmesi nedeniyle VAR uyarısıyla tekrar ettirildi.

İKİ PENALTI DA KAÇTI

Icardi, 38. dakikada bir kez daha topun başına geçti ve bir kez daha sağ alt köşeye vurdu, Arda Akbulut yine topu köşeden çeldi.

Arjantinli forvet, ikinci penaltının ardından Arda Akbulut'u tebrik etti.

Arda Akbulut, sezon başında Trabzonspor'dan Fethiyespor'a bedelsiz transfer olmuştu.

