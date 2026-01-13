Mauro Icardi'nin 2 penaltısını kurtaran Arda Akbulut'tan açıklama!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor, sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Mücadelenin ardından Fethiyespor'un kalecisi Arda Akbulut, maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

Karşılaşmada takım oyununa vurgu yapan genç file bekçisi, "Galatasaray gibi büyük bir kulübe karşı iyi oynadık. Böyle kenetlenmiş bir takım gördüğüm için çok mutluyum. Darısı diğer maçlara" ifadelerini kullandı.

KURTARDIĞI PENALTILAR İ Ç İN A ÇIKLAMA

Kurtardığı penaltıya da değinen Arda Akbulut, o anı şöyle anlattı:

"Tamamen kalecilikte hissiyat… O tarafa vuracağını hissettim Mauro Icardi'nin, oraya atladım. Nasip, kurtardım."