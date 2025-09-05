İddialara yanıt verdi: Fenerbahçeli yöneticiden Jose Mourinho yalanlaması!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, sosyal medya hesabından Jose Mourinho haberlerini yalanladı.

Sosyal medyada Mourinho'nun bonuslarını ve sus payını istediği şeklindeki bir haberi alıntılayan Belgü, bu haberi, "X" işareti ile yalanladı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenmesinin ardından Portekizli teknik adam ile yollarını ayırmıştı.

TAZMİNATI 15 MİLYON EURO

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun göreve son verilmesinin ardından sarı-lacivertli kulüp, 62 yaşındaki teknik adama ve yardımcılarına toplamda 15 milyon Euro tazminat ödeyecek.

FENERBAHÇE'DE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de 62 maça çıkan Jose Mourinho, 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyetlik performans yaşadı. Portekizli teknik adam 2.02'lik puan ortalaması yakaladı.