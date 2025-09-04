Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ayrılacağı ileri sürülmüştü: Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski iddialarına 'emojili' yanıt!

4.09.2025 14:14:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski hakkında çıkan haberlere yanıt verdi.

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski ile ayrılık kararı alındığına dair haberler basında yer almıştı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Szymanski haberlerine tek emojiyle cevap verdi.

AYRILACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski ile vedalaşma kararı alındığı öne sürülmüştü.

Söz konusu haberde Fenerbahçe yönetiminin Szymanski'den kendisine acilen bir kulüp bulması yönünde talimat verdiği ifade edilmiş ve oyuncunun sezon planları arasında yer almadığı aktarılmıştı.

HULUSİ BELGÜ'DEN YANIT

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Szymanski haberlerini yalanladı.

Szymanski'yle ilgili söz konusu haberi alıntılayan Hulusi Belgü'nün, iddiaları tek bir emoji (X) kullanarak yalanlaması dikkat çekti.

Sebastian Szymanski'nin Fenerbahçe ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

