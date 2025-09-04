Ayrılacağı ileri sürülmüştü: Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski iddialarına 'emojili' yanıt!

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski ile ayrılık kararı alındığına dair haberler basında yer almıştı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Szymanski haberlerine tek emojiyle cevap verdi.
AYRILACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
Yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski ile vedalaşma kararı alındığı öne sürülmüştü.
Söz konusu haberde Fenerbahçe yönetiminin Szymanski'den kendisine acilen bir kulüp bulması yönünde talimat verdiği ifade edilmiş ve oyuncunun sezon planları arasında yer almadığı aktarılmıştı.
HULUSİ BELGÜ'DEN YANIT
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Szymanski haberlerini yalanladı.
Szymanski'yle ilgili söz konusu haberi alıntılayan Hulusi Belgü'nün, iddiaları tek bir emoji (X) kullanarak yalanlaması dikkat çekti.
Sebastian Szymanski'nin Fenerbahçe ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.