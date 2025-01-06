Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu: Sivasspor maçında 4 eksik!
Beşiktaş, Net Global Sivasspor maçı kamp kadrosu açıklandı. Kadroda 4 oyuncu yer almadı.
Beşiktaş, Net Global Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu.
Siyah-Beyazlılar, tedavi süreci devam eden Serkan Emrecan Terzi, Çaykur Rizespor maçında arka adalesinde kısmi yırtık saptanan Tayyip Talha Sanuç ile yapılan risk analizi değerlendirmesi sonrası uyluk arka adale grubunda artmış risk saptanan Al Musrati'nin kadroya alınmadığını açıkladı.
Öte yandan uzun süreli sakatlığı bulunan Gabriel Paulista da kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Milot Rashica ise kadroya dahil edildi.
?? Net Global Sivasspor maçı kamp kadromuz.#SİVvBJK— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 6, 2025
? Tedavi süreci devam eden Serkan Emrecan Terzi, Çaykur Rizespor maçında arka adalesinde kısmi yırtık saptanan Tayyip Talha Sanuç ile yapılan risk analizi değerlendirmesi sonrası uyluk arka adale grubunda artmış risk… pic.twitter.com/gmsIxyrTGN
Spor Haberleri
- Resmi açıklama geldi: Sivasspor'da flaş ayrılık!
- Patrick Kluivert'tan şaşırtan transfer kararı!
- Fenerbahçe'de sol beke yeni aday!
- Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu
- Göztepe'den TFF çıkarması
- Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!
- Arthur Masuaku'nun transferi için çifte şart
- Maximin cephesinden ayrılık iddialarına yanıt!
- Şampiyonlar Ligi'nde turu getiren gole şaşırtan prim
- 2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları, Cebeci'de
En Çok Okunan Haberler
-
- O sütler zincir marketlerden toplatılıyor!
- Murat Övüç hakkında yeni gelişme!
- Bakanlık marka marka ifşa etti: Çikolata, peynir, köfte!
- Mülakat mülakat Cumhuriyeti yıkıyorlar
- 'Pişman değilim, devam edeceğim'
- Ferdi Tayfur'un Marmaris'teki evi görüntülendi
- Erdoğan'dan 'Gassal' yorumu
- 'Bari aldığınız vergiden dolayı bizi suçlamayın'
- 'Genç ve güzel' olan hastaları taciz etmişler!
- İstanbul'da toplu ulaşım zam teklifine ret