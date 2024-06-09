İdmanda yer almadılar: A Milli Takım'da flaş sakatlık!

EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı sakatlıkları sebebiyle bugün yapılan idmanda yer almadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.06.2024 - 13:51
İdmanda yer almadılar: A Milli Takım'da flaş sakatlık!
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EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'a kötü haber geldi.

Polonya ile oynanacak hazırlık maçı öncesi son idmanını yapan millilerde 2 isim idmanda yer almadı.

A Milli Takım'da Zeki Çelik sakatlığı, Yusuf Yazıcı ise üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle idmana katılmadı.

İki futbolcunun son durumuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.


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