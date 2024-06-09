İdmanda yer almadılar: A Milli Takım'da flaş sakatlık!
EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı sakatlıkları sebebiyle bugün yapılan idmanda yer almadı.
EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'a kötü haber geldi.
Polonya ile oynanacak hazırlık maçı öncesi son idmanını yapan millilerde 2 isim idmanda yer almadı.
A Milli Takım'da Zeki Çelik sakatlığı, Yusuf Yazıcı ise üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle idmana katılmadı.
İki futbolcunun son durumuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü kuruyemiş markası ürünlerini tek tek toplatıyor
- Erdoğan'a sarılmıştı, bakın kim çıktı!
- AKP'lilerden Erdoğan'ı kızdıracak hamle
- YKS'de çıkan 'Oppenheimer' sorusu gündem oldu
- Kayıp kadın, devasa pitonun midesinde bulundu!
- Canlı yayında tarihi buluşma! Aziz Yıldırım ve Ali Koç..
- Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever, Dünya'ya döndü
- Yabancılar Carry Trade ile nasıl para kazanıyor?
- YKS’ye geç kalan öğrenci için güzergahını değiştirdi
- Bu illerden ev alanlar kazandı