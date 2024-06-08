A Milli takım kadrosuna alınmamıştı: Can Uzun'dan şoke eden açıklama!
A Milli Takım'ın 26 kişilik kadrosunda kendisine yer bulamayan Can Uzun sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Geçtiğimiz sezon Nürnberg ile gösterdiği performansla A Milli Takım'ın geniş kadrosuna çağırılan ancak 26 kişilik son kadroya kalamayan Can Uzun sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen Can Uzun şu paylaşımı yaptı:
"Hayal kırıklığına uğradım! Maalesef dün 26 kişilik nihai kadrodan çıkarıldım. Birçok güzel görüşmenin ardından çok farklı bir beklentiyle geldim. Tüm kalbimle Türkiye'yi seçtim ve ülkem için ilk büyük turnuvamda oynamayı çok istedim.
Güçlü bir sezon ve iyi performansların ardından şimdi kadroda olamamam beni gerçekten çok hayal kırıklığına uğrattı. Bu kararı anlayamıyorum ama saygı göstereceğim."
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