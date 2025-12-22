Okan Buruk, orta sahaya o ismi istedi: 'Galatasaray’a seviye atlatır'

Trendyol Süper Lig’de ilk devreyi galibiyetle tamamlayan Galatasaray’da ara transferde yapılacak hamlelerle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Süper Lig’deki son Kasımpaşa maçının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan buruk, transfer çalışmalarına değinirken, "Alacağımız oyuncuları Şampiyonlar Ligi'nin son iki maçında oynatamayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde devam ettiğimiz senaryoda takviyeye ihtiyacımız var. Bunu da gerçekleştireceğiz. Her mevki için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Görüşmelerimiz var. En büyük zorluk, düşündüğünüz oyuncuların takımlarının Avrupa'da devam etmesi. O yüzden soru işaretleri olan bir transfer dönemine giriyoruz. Sabırlı olup kadromuza değer katacak, önemli katkıları olacak oyuncuları almamız gerekiyor" açıklamasında bulunmuştu.

Andre

Devre arasında orta saha transferi planlayan Galatasaray’da gündemdeki isim İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton’da forma giyen Andre.

HT Spor’da yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Okan Buruk'un Wilfried Singo transferinde olduğu gibi, sportif ve ekonomik anlamda Andre'nin önemli bir isim olduğu ve Galatasaray'a seviye atlatacak bir oyuncu olarak değerlendirdiği ifade edildi. Ayrıca Brezilyalı orta sahanın geleceğe yönelik bir transfer olarak da düşünüldüğü kaydedildi.

Haberde, Wolverhampton’ın Andre için en az 30 milyon Euro'luk bir talepte bulunduğu ve Galatasaray’ın henüz resmi bir teklifte bulunmadığı belirtildi. Ek olarak Wolves'un da ayrılığa olumlu yaklaştığına dikkat çekildi.

Wolverhampton’a 2024/25 sezonunda Fluminense’den imza atan Andre için Wolverhampton, 22 milyon Euro ödemişti. Ülkesi Brezilya’da Fluminense’nin altyapısında yetişen Andre, bu sezon Wolverhampton’da 19 maça çıktı.