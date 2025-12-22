Galatasaray'ın maç günü paylaşımında ilginç tesadüf!

Galatasaray, Süper Lig'de konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası sarı-kırmızılıların yaptığı maç günü paylaşımı gündem oldu.

Galatasaray, Kasımpaşa maçı öncesi 21 Aralık tarihinin ilk dakikalarında sosyal medya hesabından "Maç günü" paylaşımı yapmış ve ilgili görselde Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Gabriel Sara'nın fotoğraflarını kullanmıştı.

Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederken golleri "Maç günü" paylaşımının görselindeki Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Gabriel Sara'nın atması dikkat çekti.

Galatasaraylı taraftarlar söz konusu tesadüfü sosyal medyada gündem yaptı.