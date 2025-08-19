Iga Swiatek Cincinnati Masters'ta zafere ulaştı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.08.2025 11:45:00
AA
Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, Cincinnati Masters finalinde karşılaştığı İtalyan raket Jasmine Paolini'yi 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nı tek kadınlarda Polonyalı Iga Swiatek kazandı.

ABD'nin Cincinnati kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının kadınlar finalinde, 3 numaralı seribaşı Swiatek ile 7 numaralı seribaşı İtalyan Jasmine Paolini, karşılaştı.

11. KEZ ŞAMPİYON

Swiatek, 1 saat 49 dakika süren mücadeleden 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 galip ayrılarak Cincinnati'deki ilk, Masters 1000 turnuvalarındaki 11. şampiyonluğunu elde etti.

İspanyol Carlos Alcaraz, tek erkekler finalinde İtalyan Jannik Sinner'in ilk sette maçtan çekilmesiyle şampiyonluğa ulaşmıştı.

