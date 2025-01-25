Iğdır, Adanaspor karşısında büyük fırsatı tepti
Iğdır, Valentin Eysseric'in 80. dakikada penaltı kaçırdığı maçta Adanaspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Adanaspor ile Iğdır FK karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'ndan oynanan mücadele golsüz sona erdi.
Iğdır FK'de Valentin Eysseric, 80. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Maç boyunca Adanaspor 1, Iğdır FK ise 2 kez isabetli şut çekebildi. Topla oynama yüzdesinde Iğdır FK üstün olurken, bu oyununu pozisyona döndürmekte zorlandı.
3 maçın ardından puan alan Iğdır FK, puanını 26'ya çıkardı. Adanaspor ise 2 maç sonra puan aldı ve 16 puana yükseldi.
Adanaspor, gelecek hafta Pendikspor'a konuk olacak. Iğdır FK ise Başkent'te Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
Etiketler: #Iğdır FK #Trendyol 1. Lig #Adanaspor
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