Iğdır FK, 5 maç aradan sonra kazandı

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Iğdır FK, Pendikspor'u 1-0 yenerek son 11 maçtaki 2. galibiyetini elde etti ve 5 maç aradan sonra kazandı.

Iğdır FK, 5 maç aradan sonra kazandı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.02.2025 - 15:43

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Iğdır FK ile Pendikspor karşı karşıya geldi.

Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan mücaedelede Iğdır FK, Pendikspor'u 1-0 yendi.

Maçtaki tek gol, 90. dakikada Ahmet Engin'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Pendikspor maç fazlasıyla ligde 9. sırada kalırken Iğdır FK, son 11 maçtaki 2. galibiyetini elde etti ve 5 maç aradan sonra kazandı.


Etiketler: #Iğdır FK #Pendikspor #Trendyol 1. Lig

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