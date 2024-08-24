Iğdır FK ile Gençlerbirliği yenişemedi!
Trendyol 1. Lig 3.hafta maçında Alagöz Holding Iğdır FK, evinde Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig 3.hafta maçında Alagöz Holding Iğdır FK ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Iğdır Şehir Stadı'nda oynana maçta taraflar golsüz berabere kaldı.
Bu sonuçla birlikte Alagöz Holding Iğdır FK, puanının 7'ye Gençlerbirliği ise puanını 2'ye yükseltti.
Ligin bir sonraki maçında Iğdır FK, pendikspor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği ise Esenler Erokspor deplasmanına gidecek.
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