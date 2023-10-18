Igokea - TOFAŞ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Igokea ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor.
TOFAŞ, Basketbol Şamapiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında deplasmanda Bosna Hersek ekibi Igokea ile karşı karşıya gelecek.
IGOKEA - TOFAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Laktasi Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
IGOKEA - TOFAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Grupta İspanya'dan UCAM Murcia ile İtalya'dan Derthona Basket 1955 yer alıyor.
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