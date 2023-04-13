Igor Gorgonzola Novara'dan Julia Ituma için başsağlığı mesajı

Yayınlanma: 13.04.2023 - 14:32

Güncelleme: 13.04.2023 - 14:33

Igor Gorgonzola Novara, Eczacıbaşı ile karşılaştıkları ve 3-0 mağlup oldukları CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçının ardından, Üsküdar’da konakladıkları otelin penceresinden düşerek hayatını kaybeden 18 yaşındaki voleybolcu Julia Ituma’nın ölümüne ilişkin bir açıklama yayımladı.

Julia Ituma

"SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR"

İtalyan kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Julia Ituma’nın zamansız ölümünü derin bir üzüntü ve şokla iletiyoruz. Günün ilk saatlerinde yaşanan trajedi ile ilgili Türk polisi soruşturmalarını devam ettiriyor. Julia’nın ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Kaybın şoku olan tüm kulüp ve üyeleri, soruşturmanın sonucunu beklerken konuyla ilgili saygılı bir sessizlik sürdürecektir” ifadelerine yer verildi.