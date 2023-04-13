İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Igor Gorgonzola Novara'nın genç voleybolcusu Julia Ituma’nın, camdan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin emniyet araştırmalarına devam ediyor. İtalyan voleybolcunun ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 13.04.2023 - 13:59
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CEV Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Eczacıbaşı ile Üsküdar’daki Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynayan İtalyan takımı Igor Gorgonzola Novara’nın 19 yaşındaki oyuncusu Julia Ituma, kaldığı otelin 6’ncı katından camdan düşerek hayatını kaybetti.

Julia Ituma

OTELDEN POLİS EŞLİĞİNDE AYRILDILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "yüksekten düşme" konusu ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde Julia’nın odasında takım arkadaşı ile kaldığı belirlendi. Otel içerisindeki kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda Julia’nın akşam saatlerinde koridorda telefon ile konuştuğu ve odanın önünde dalgın ve düşünceli bir şekilde yaklaşık bir saat boyunca oturduğu, daha sonra odasına girdiği ve bir daha odasından çıkmadığı tespit edildi.

İtalyan takımı Igor Gorgonzola Novara'nın ise otelden polis eşliğinde ayrıldığı görüldü.


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