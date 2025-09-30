Igor Kokoskov: 'Ev sahibi olduğumuz maçı deplasmanda oynuyoruz'

Anadolu Efes koçu Igor Kokoskov, Maccabi Tel Aviv maçının öncesinde konuştu.

THY EuroLeague'in 2025-26 sezonundaki açılış maçında temsilcimiz Anadolu Efes, salı günü TSİ 20:45'te Karadağ'ın Podgorica kentinde Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek.

Temsilcimiz Efes'te başantrenör Igor Kokoskov, bu karşılaşmanın öncesinde kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

"EV SAHİBİ OLDUĞUMUZ MAÇI DEPLASMANDA OYNUYORUZ"

Koç Kokoskov'un maç önü açıklamaları şu şekilde:

"EuroLeague'e ev sahibi olduğumuz bir maçı deplasmanda oynayarak başlıyoruz. Bu bir dezavantaj ama yapacak bir şey yok. Takım olarak birlikte sadece dört idman yapabildiğimiz için kusursuz bir oyun oynamadığımızın farkındayız. Bu, bizim için büyük bir dezavantaj. Ancak kimse bizim maça ne şartlarda veya nasıl hazırlandığımızı sormaz ya da merak etmez. Bu yüzden çok iyi hazırlanmalı, çok iyi konsantre olmalı ve elimizden gelenin en iyisini ortaya koymalıyız. Maçı kazanacak oyunu sergilemeliyiz."

Takım kaptanı Shane Larkin ise maça dair şunları söyledi:

"Maccabi Tel Aviv, oyun tarzı itibarıyla her zaman zorlu bir rakip. Onların hızlı hücuma çıkmalarını sınırlamak için maça çok iyi konsantre olmalı ve topa daha fazla sahip olmalıyız. Bunu yaparsak ve savunmada da istediğimiz mücadeleyi ortaya koyarsak sezona olumlu bir başlangıç yapacağımızı düşünüyorum."