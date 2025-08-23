Igor Tudor duyurdu... Juventus'ta yeni sezon öncesi Kenan Yıldız kararı!

İtalya Serie A'da Juventus, sezonun ilk maçında sahasında Parma'yı konuk edecek.
Yeni sezonun ilk maçı öncesinde Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor soruları yanıtladı. Tudor, Juventus'u kaptanlık sıralamasını da paylaştı.
Juventus'un kaptanının Locatelli olacağını belirten Tudor, "Manuel Locatelli kaptan ve Bremer'in yardımcı kaptan olmasına karar verdim" dedi.
Milli futbolcu Kenan Yıldız için Tudor, "Sonrasında Kenan Yıldız, Federico Gatti ve Khepheren Thuram gelecek. Bunlar kulüple paylaştığım bilgiler" dedi.