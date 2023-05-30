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Igor Tudor, Juventus ile anılıyor!

Galatasaray eski teknik direktörü Igor Tudor'un adı İtalyan devi Juventus ile anılıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2023 - 14:50
Igor Tudor, Juventus ile anılıyor!
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Marsilya'nın teknik direktörü Igor Tudor, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Ligue 1'de üçüncü sırada yer alan Marsilya, yeni sezona Tudor ile devam etmeyi planlamıyor.

NTV Spor'un Fransız basınından RMC Sport'a dayandırdığı habere göre, 45 yaşındaki Hırvat teknik adamın yeni durağı ise Juventus olacak. 

Tudor'un 2023-24 sezonunda Juventus'un başına geçeceği ve Massimiliano Allegri'nin veda edeceği iddia edildi.

Tudor daha önce Juventus'ta yardımcı antrenörlük yapmış ve Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştırmıştı.


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