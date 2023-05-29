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Adı Galatasaray ile anılıyordu: Branco van den Boomen'in yeni adresi belli oldu

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax, transferde adı Galatasaray ile anılan Branco van den Boomen'i renklerine bağladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2023 - 18:28
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Branco van den Boomen'in yeni adresi belli oldu
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Hollanda Eredivise ekibi Ajax, Fransız Ligue 1 takımı Toulouse'dan ayrılan Branco van den Boomen ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

ADI GALATASARAY İLE ANILIYORDU

Toulouse ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Branco van den Boomen, Hollanda ekibi Ajax ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Tecrübeli futbolcu ile Galatasaray'ın ilgilendiği öne sürülüyordu. 28 yaşındaki orta saha Fransız ekibiyle 120 maça çıktı, 23 gol ve 45 asist yaptı.


Branco van den Boomen ajax galatasaray

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