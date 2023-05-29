Galatasaray başkentte şampiyon gibi karşılandı

Yayınlanma: 29.05.2023 - 20:57

Güncelleme: 29.05.2023 - 20:57

Spor Toto Süper Lig’de lider Galatasaray ve teknik heyeti, özel bir uçuşla salı günü karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçı için İstanbul’dan Ankara’ya hareket etti. Esenboğa Havalimanı’nı sarı kırmızıya boyayan çok sayıda Galatasaray taraftarı, futbolculara ve teknik ekibe sevgi gösterisinde bulundu.

Pankartlarla ve tezahüratla karşıladıkları futbolcuları takım otobüsüne uğurlayan sarı-kırmızılı taraftarlar, ellerinde meşalelerle uzun bir süre otobüsü takip etti. Kent merkezine geçen Galatasaray kafilesi ise kamp yapacağı otele yerleşti.

Ankaragücü ile salı günü saat 20:00’de Eryaman Stadyumu’nda karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu ise şöyle:

Fernando Muslera, Leo Dubois, Mathias Ross, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Emre Taşdemir, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Sam Adekugbe, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Baran Aksaka, Juan Mata, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Mauro Icardi.

GALATASARAY KAZANIRSA ŞAMPİYON

Galatasaray salı günü oynanacak müsabakada galip gelmesi halinde ise ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Sarı-kırmızılılar yenilmesi ya da berabere kalması halinde ise Fenerbahçe - Antalyaspor maçının sonucunu bekleyecek.

Ligde 74 puanlı en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 5 puan önünde bulunan Galatasaray, ligde bu sezon çıktığı 33 müsabakada 25 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 79 puan elde etti. Rakip filelere 73 gol yollayan Okan Buruk’un öğrencileri kalesinde 26 gole engel olamadı.

MKE Ankaragücü - Galatasaray maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan’ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ile Volkan Ahmet Narinç üstlenecek.