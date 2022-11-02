Igor Tudor: 'Oyunculara sesimi duyuramadım'
Marsilya'nın hocası Igor Tudor, Avrupa maceralarının noktalanmasıyla ilgili konuştu.
Yediği son dakika golüyle Şampiyonlar Ligi'nde üst tura gidecekken grup sonuncusu olarak tüm hayalleri suya düşen Marsilya'nın hocası Igor Tudor, maçın ardından konuştu.
Tudor maç sonu açıklamasında Frankfurt'un gol haberini aldıklarını ancak sesini oyuncularına duyuramadığını belirterek, "Tribünlerin sesinden oyuncularım beni duyamadı. Avrupa Ligi biletimizi korumak için orta sahada kalmaları ve top tutmaları, ileriye fazla gitmemeleri için onları uyarmıştım. Bağırdım hatta ancak sesimi duyuramadım, çok üzücü oldu" diye konuştu.
Öte yandan Marsilya'nın oyuncularından Amine Harit yaptığı maç sonu açıklamasında Tudor'dan kendilerine Frankfurt maçıyla ilgili bir bilginin gelmediğini söyledi.
Tudor yönetimindeki Marsilya, lig ve Şampiyonlar Ligi maçları baz alındığında galibiyet hasretini 5 maça çıkarmış oldu.
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