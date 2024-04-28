Igor Tudorlu Lazio kendi evinde güldü: Üst üste 3. galibiyet!
Lazio, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 34. haftasında kendi sahasında ağırladığı Hellas Verona'yı 1-0 mağlup etti.
İtalya Serie A 34. hafta maçında Lazio ile Hellas Verona karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Lazio 1-0 kazandı.
Lazio'ya galibiyeti getiren golü 72. dakikada Mattia Zaccagni kaydetti.
ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET
Bu sonuçla birlikte Igor Tudor yönetimindeki Lazio, üst üste üçüncü kez kazanarak puanını 55 yaptı. Hellas Verona 31 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki maçta Lazio, Monza deplasmanına gidecek. Hellas Verona, sahasında Fiorentina'yı ağırlayacak.
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