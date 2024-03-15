Igor Tudor'un yeni takımı belli oluyor!

Bir dönem Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü de yapan Igor Tudor, Lazio'nun yeni hocası olmaya çok yakın. Tudor daha önce İtalya'da Hellas Verona'da görev yapmıştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 16:49
Igor Tudor'un yeni takımı belli oluyor!
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Son olarak Marsilya'yı çalıştıran Igor Tudor, İtalya'ya geri dönüyor. 45 yaşındaki teknik direktörün yeni adresi büyük bir sürpriz yaşanmazsa Lazio olacak.

TUDOR, LAZIO İLE HER KONUDA ANLAŞTI

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Igor Tudor, Lazio ile her konuda anlaşmaya vardı. İtalyan hoca, Sarri'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturacak.

SÖZLEŞMESİ 2025'E KADAR OLACAK

Haberde ayrıca Tudor'un sözleşmesinin 2025'e kadar olacağı ve 1 yıl opsiyon bulunacağı belirtildi.


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