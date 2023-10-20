İstanbul'a gelmişti: Beşiktaş'tan Igor Tudor açıklaması!
Beşiktaş, İstanbul'a gelen Igor Tudor için açıklama yaptı.
Beşiktaş Kulübü, Igor Tudor iddiaları için resmi bir açıklama yaptI.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hırvat teknik direktör Igor Tudor'un Kulübümüzle görüşmek için İstanbul'a geldiği iddiasıyla basında ve sosyal medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır.
Galatasaray ile oynayacağımız müsabaka öncesi Kulübümüzdeki huzuru bozmak amacıyla menajer oyunlarıyla masa başında üretilen haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."
Kulübümüzden Açıklama— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 20, 2023
Hırvat teknik direktör Igor Tudor’un Kulübümüzle görüşmek için İstanbul’a geldiği iddiasıyla basında ve sosyal medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır.
Galatasaray ile oynayacağımız müsabaka öncesi Kulübümüzdeki huzuru bozmak amacıyla menajer… pic.twitter.com/i2mxJ1QO7U
İSTANBUL'A GELDİ
DHA'nın haberine göre; Igor Tudor, Beşiktaşlı eski futbolcu Seriç ile birlikte İstanbul'a geldi. İki isim görüşmelerde bulunup, Galatasaray-Beşiktaş derbisini de izleyecek.
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