İki Fransız kulüp, Mostafa Mohamed'in peşinde
Marcao'yu Sevilla'ya satmaya hazırlanan Galatasaray'da yıldız oyuncu Mostafa Mohamed'e Fransa'dan iki takımın talip olduğu öğrenildi. Öte yandan iki kulübün, sarı kırmızılıların yıldızı için 8 milyon Euro'yu gözden çıkardığı kaydedildi.
Marcao'yla yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi daha yaşandı. Sarı-kırmızılılarda Brezilyalı savunmacının ardından Mostafa Mohamed'e de transfer teklifi geldi. Marcao'nun transferi konusunda Sevilla ile pazarlıklarda sona aşamaya gelen sarı-kırmızılılarda, Mostafa Mohamed'i transfer etmek isteyen Fransızların ısrarcı olduğu öğrenildi.
REIMS VE TOULOUSE DEVREDE
Mısırlı santraforu transfer etmek isteyen takımlar da belli oldu. Fransa'dan Reims ve Toulouse'un, 24 yaşındaki oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği bildirildi. Fransa'nın iki köklü kulübünün Mostafa Mohamed'i transfer etmek için 8 milyon euroyu gözden çıkardığı kaydedildi.
Fransa'dan Reims ve Toulouse'un transfer etmek istediği Mostafa Mohamed geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 40 maça çıktı. 24 yaşındaki santrafor rakip fileleri 8 kez havalandırma başarısı gösterdi. Tecrübeli oyuncu takım arkadaşlarına 5 gol pası verdi.
Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullandığı Mostafa Mohamed, Zamalek altyapısında yetişti. El Dakhlia, Tanta, Gaish ve Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Mısırlı oyuncunun güncel piyasa değeri 6 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor. Mostafa Mohamed için Galatasaray 3 milyon 530 bin euroluk satın alma opsiyonunu kullandı.
Video Haberler
- Doktorundan Cüneyt Arkın’ın ölümüyle ilgili açıklama
- Trafikteki aileye dehşeti yaşatan maganda tutuklandı
- Bahçeli'nin zor anları: 'Karl Marx' diyemedi
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Almak için 5 yıl uğraştığı 'Toros'a gözü gibi bakıyor
- Bursa'da yaralı bulunan yavru ceylana tedavi
- Bodrum'da milyonluk yat alev alev yandı
- Tuvaletini yapmak istemişti, sonrası facia
- Cüneyt Arkın'ın 'Maden' filmindeki o sahnesi gündemde
- Erzincan'daki siyanür sızıntısı için harekete geçildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Endişelendiren dolar tahmini
- Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ı yitirdik
- CHP'den Aykut Erdoğdu açıklaması
- 'Şeyh'in cenazesi yargıya taşınıyor
- Motorine indirim geliyor
- Hazine'den BDDK kararı ile ilgili açıklama
- Asgari ücret için ‘müjdeli haberi vereceğiz’ dedi
- AKOM'dan İstanbul için fırtına uyarısı!
- Erdoğan, ihraç kararına ne dedi?
- 'Görüşmem mümkün değil'