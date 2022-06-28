İki Fransız kulüp, Mostafa Mohamed'in peşinde

Marcao'yu Sevilla'ya satmaya hazırlanan Galatasaray'da yıldız oyuncu Mostafa Mohamed'e Fransa'dan iki takımın talip olduğu öğrenildi. Öte yandan iki kulübün, sarı kırmızılıların yıldızı için 8 milyon Euro'yu gözden çıkardığı kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
28 Haziran 2022 Salı, 10:45
İki Fransız kulüp, Mostafa Mohamed'in peşinde
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Marcao'yla yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi daha yaşandı. Sarı-kırmızılılarda Brezilyalı savunmacının ardından Mostafa Mohamed'e de transfer teklifi geldi. Marcao'nun transferi konusunda Sevilla ile pazarlıklarda sona aşamaya gelen sarı-kırmızılılarda, Mostafa Mohamed'i transfer etmek isteyen Fransızların ısrarcı olduğu öğrenildi.

REIMS VE TOULOUSE DEVREDE

Mısırlı santraforu transfer etmek isteyen takımlar da belli oldu. Fransa'dan Reims ve Toulouse'un, 24 yaşındaki oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği bildirildi. Fransa'nın iki köklü kulübünün Mostafa Mohamed'i transfer etmek için 8 milyon euroyu gözden çıkardığı kaydedildi.

Fransa'dan Reims ve Toulouse'un transfer etmek istediği Mostafa Mohamed geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 40 maça çıktı. 24 yaşındaki santrafor rakip fileleri 8 kez havalandırma başarısı gösterdi. Tecrübeli oyuncu takım arkadaşlarına 5 gol pası verdi.

Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullandığı Mostafa Mohamed, Zamalek altyapısında yetişti. El Dakhlia, Tanta, Gaish ve Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Mısırlı oyuncunun güncel piyasa değeri 6 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor. Mostafa Mohamed için Galatasaray 3 milyon 530 bin euroluk satın alma opsiyonunu kullandı.


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