Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde sezonu açtı

cumhuriyet.com.tr
27 Haziran 2022 Pazartesi, 21:44
<p>Galatasaray, 2022-2023 sezonunun ilk çalışmasını bu akşam gerçekleştirdi.</p>

Galatasaray, 2022-2023 sezonunun ilk çalışmasını bu akşam gerçekleştirdi.

<p>Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ile başladı. </p> <p>Gruplar halinde 5'e 2 top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında pas antrenmanı gerçekleştirdi.</p>

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ile başladı. 

Gruplar halinde 5'e 2 top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında pas antrenmanı gerçekleştirdi.

<p>Milli takıma giden ve özel izinli olan oyuncuların katılmadığı sezonun ilk çalışması 6'ya 6 oyun ile sona erdi. Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Abdülkerim Bardakcı ise antrenmanda yer aldı.</p>

Milli takıma giden ve özel izinli olan oyuncuların katılmadığı sezonun ilk çalışması 6'ya 6 oyun ile sona erdi. Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Abdülkerim Bardakcı ise antrenmanda yer aldı.

<p>Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.</p>

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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