Galatasaray Nef Basketbol Takımı, Yunus Emre Sonsırma'yı transfer etti

Galatasaray Nef, 2022-23 sezonu transfer çalışmalarını Yunus Emre Sonsırma’yı kadrosuna katarak sürdürdü.

cumhuriyet.com.tr
27 Haziran 2022 Pazartesi, 20:54
Galatasaray Nef Basketbol Takımı, Yunus Emre Sonsırma'yı transfer etti
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Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, son olarak Pınar Karşıyaka'da forma giyen Yunus Emre Sonsırma'yı kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yunus Emre Sonsırma'ya gelecek sezondan itibaren 2 yıl boyunca terleteceği sarı-kırmızılı formamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.

Basketbola Darüşşafaka'da başlayan 29 yaşındaki oyuncu, kariyerinde Olin Edirne, Büyükçekmece Basketbol, Eskişehir Basket, Türk Telekom ve Pınar Karşıyaka formalarını giydi.


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