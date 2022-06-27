Galatasaray Nef Basketbol Takımı, Yunus Emre Sonsırma'yı transfer etti
Galatasaray Nef, 2022-23 sezonu transfer çalışmalarını Yunus Emre Sonsırma’yı kadrosuna katarak sürdürdü.
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, son olarak Pınar Karşıyaka'da forma giyen Yunus Emre Sonsırma'yı kadrosuna dahil etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yunus Emre Sonsırma'ya gelecek sezondan itibaren 2 yıl boyunca terleteceği sarı-kırmızılı formamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.
Galatasaray Nef'e hoş geldin Yunus Emre Sonsırma #HereComeTheLions— Galatasaray Basketbol (@GSBasketbol) June 27, 2022
Detaylı bilgi için; https://t.co/lRW1iTyF1x pic.twitter.com/05FYIfCmAX
Basketbola Darüşşafaka'da başlayan 29 yaşındaki oyuncu, kariyerinde Olin Edirne, Büyükçekmece Basketbol, Eskişehir Basket, Türk Telekom ve Pınar Karşıyaka formalarını giydi.
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