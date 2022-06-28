Galatasaray'a bir Norveçli daha: Erik Botheim

28 Haziran 2022 Salı, 09:31

Solbakken'le birlikte Bodo Glimt formasıyla UEFA Konferans Ligi'ne damga vuran bir performans ortaya koyan 22 yaşındaki santrfor Erik Botheim, Galatasaray'ın golcü adayları arasına yeniden dahil oldu.

Daha önce de sarı-kırmızılıların gündeminde bulunan, ancak geçen ocak ayında 7.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Krasnodar'ın yolunu tutan Botheim, savaş gerekçesiyle Rus kulübünün formasıyla henüz tek bir maça dahi çıkamadan, yollarını ayırma kararı aldı.

GELECEĞE YATIRIM

Bonservisi elinde bulunan genç yıldızla, İskoç, Belçika ve Alman kulüpleri yakından ilgileniyor. Fanatik'in haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim de oyuncunun şartlarını öğrenmek üzere menajeriyle temasa geçti. Başta Vedat Muriç olmak üzere önemli santrforlar için de girişimlerini sürdüren Galatasaray, maliyetinin uygun olması durumunda Erik Botheim'ı da kadrosuna katmayı hedefliyor. Genç yeteneğin, Galatasaray formasıyla yeniden parlayabileceği ve yine yüksek bonservis rakamlarıyla bir başka Avrupa kulübüne transfer olabileceği düşünülüyor.

Erik Botheim, takım arkadaşı Solbakken'le birlikte Konferans Ligi'nde Roma'ya karşı ortaya koydukları oyunla, İtalyan devinin hocası Jose Mourinho'yu etkilemeyi başarmıştı. 1.85'lik santrfor, geçen sezon Konferans Ligi elemelerinde 6 maçta 2 gol, 2 asist, Konferans Ligi'nde 6 maçta 4 gol, 4 asist, Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 2 maçta 1 golle oynamıştı.

Fotoğraf: Erik Botheim/Instagram