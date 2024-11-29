İki futbolcu sakatlandı: Galatasaray maçı öncesi Eyüpspor'dan flaş açıklama!
Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, ligin 14. haftasında karşılaşacakları Galatasaray maçı öncesi iki futbolcusunun sakatlandığını açıkladı.
Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Eyüpspor'da iki oyuncunun sakatlık yaşadığı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada sol bek Umut Meraş ve stoper Ruben Vezo'nun sakatlık yaşadığı ve oyuncuların tedavilerine başlandığı ifade edildi.
Eyüpspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"23 Kasım'da oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlık geçiren futbolcumuz Umut Meraş'ın Acıbadem Maslak Hastanesi'nde çekilen radyolojik görüntüler ve kulüp doktorumuz tarafından yapılan değerlendirmesi neticesinde sol bacak bölgesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir.
28 Kasım'da yapılan antrenman sırasında sakatlanan futbolcumuz Ruben Vezo'nun Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yapılan tetkikler ve kulüp doktorumuzun değerlendirmesi neticesinde sağ bacak kalf bölgesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir.
Her iki futbolcumuzun tedavisine sakatlıkları tespit edilir edilmez başlanmıştır. Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
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