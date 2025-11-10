Galatasaray'da Mauro Icardi'ye sert eleştiri: 'Yetersiz gibi görünüyor'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kocaelispor deplasmandan sürpriz bir karara imza attı ve Mauro Icardi ile Victor Osimhen ikilisini birlikte sahaya sürdü.

İki yıldız, geçen sezon oynanan Tottenham maçının ardından yaklaşık bir yıl sonra birlikte forma giydi.

Galatasaray, iki ismin birlikte oynadığı Kocaelispor maçında istediğini bulamadı ve sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, ligde sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı.

Galatasaray'da özellikle Mauro Icardi'nin etkisiz performansı eleştirileri de beraberinde getirdi.

OKAN BURUK'UN SÖZLERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kocaelispor maçının ardından Mauro Icardi için konuştu.

Başarılı teknik adam, "Icardi beklentinizi karşıladı mı?" sorusunun ardından, "Hiçbir oyuncumu bugün kötü oyunundan dolayı eleştiremem çünkü takım olarak kötüydük. Bu her oyuncunun performansını etkiliyor. Bu maçı bir oyuncuya, hücuma veya savunmaya yazamayız. Total olarak çok iyi oynamadık. Her bölgede iyi oynamadık. Bunun baş sorumlusu tabii ki teknik adamdır. Saha içerisinde iyi işler yapamıyorsanız, birinci sorumlusu teknik adamdır. O yüzden oyuncularımı burada bugünkü performanslarından dolayı suçlamak istemiyorum. Bundan önce daha iyisini yaptılar yine daha iyisini yapacaklar" sözlerini sarf etti.

İşte Kocaelispor maçının ardından Mauro Icardi için yapılan eleştiriler:

Levent Tüzemen: "Okan Buruk'un Icardi fantezisi Galatasaray'ın yenilmezliğini kaybetmesine neden oldu. Bunun adı intihar. Geçen sezon Avrupa'daki Galatasaray-Tottenham maçından bu yana hiçbir maça Okan Buruk, Icardi-Osimhen ikilisi ile çıkmadı. Kocaeli maçında bu ikiliyi oynatma fikri Okan hocada nasıl oluştu? Icardi maç boyu sıfır çekerken önde baskı yapmadığı gibi yüksek toplara bile sıçramadı, forması terlemedi hatta çamurlanmadı. Icardi'nin oynaması Osimhen'in de dengesini bozdu. Sezon başından bu yana Liverpool, Bodo ve Ajax maçlarında Galatasaray, hep tek forvet ve genelde de Osimhen ile oynadı. Okan hoca bu hataya rağmen ikinci yarı nedense Icardi'yi çıkarıp tek forvete dönmeyi düşünmedi. Galatasaray'ın etkisiz oynamasını sağladı. Bu yenilgi doğrudan Okan hocaya yazar, milli maç arası gelmeseydi Kocaeli'de alınan yenilgi travma yaratırdı. Dilerim Okan hoca takımı toparlar ve çift forvet oynatma inadından vazgeçer."

"90 DAKİKA OYNAMASINI ELEŞTİRİRİM"

Nihat Kahveci: "Icardi'yle başlayan Okan Buruk; Icardi'nin bir şey üretmediğini, sahada olmadığını gördüğünde devre arası adı ne olursa olsun çıkarabilmeli. Icardi'yi kaybetmemek için çıkarmadı oyundan, Galatasaray 3 puan bıraktı. Oynatmasına hiçbir şey demem Okan hocanın ama 90 dakika sahada tutmasını eleştiririm. Kim olursa olsun kötü oynuyorsan çıkarabilmelisin. Çıkaramayacaksan da oyuna hiç başlatmamalısın. Sen ilk defa Icardi'yi 11'de orada başlattığın için göze batıyorsun, risk alıyorsun. Deplasmandasın rakip ısırıyor, nefes aldırmıyor."

"ICARDI İLE OLMUYOR"

Erman Toroğlu: "Icardi, 90 dakika oynadı. Olmuyor. Galatasaraylılar bana salladılar ama olmaz. Galatasaray’ın şu anda sahada futbol aklı yok. İlkay Gündoğan’ın olmaması büyük bir kayıp. İlkay olmayınca Sane de etkisiz kalıyor. Icardi’nin işine saygısı yok, milli arada otur, çalış. Bugün Icardi olmasaydı, Osimhen’den daha farklı şeyler bekleyebilirdik. Zaten 10 kişi oynadılar."

"YETERSİZ GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Ersin Düzen: "Biz Icardi'nin sakatlık öncesi halini hatırlıyoruz. O yüzden Icardi'nin mevcut verdikleri yetersiz gibi görünüyor. Benim içeriden aldığım bilgi Icardi'nin çok istekli bir şekilde çalıştığı yönünde. Bence Okan Hoca'nın da Icardı'yi kazanma isteğinin sebebi bu."

"KOŞMAYAN İKİ OYUNCU"

Uğur Meleke: "Galatasaray'daki 9 oyuncu neden Sane ve Icardi'yi sırtında taşıyor? Taşıyamazsın! 11'e 10 olunca maç nasıl oluyor, değişiyor. Koşmayan 2 oyuncuyu nasıl sırtında taşıyacaksın!"

SÖZLEŞME BELİRSİZLİĞİ

Galatasaray'da Mauro Icardi ile ilgili yeni sözleşme belirsizliği de devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Arjantinli yıldız için henüz kesin kararını vermedi.

Galatasaray, Icardi için devre arasına kadar bekleyip yeni sözleşme konusunda karar vermeyi planlıyor.

Galatasaray'da bu sezon 15 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 6 kez ağları havalandırdı.