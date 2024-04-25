İki günde 2 olimpiyat kotası: Derin Atakan, 2024 Paris bileti aldı!

Fenerbahçe Doğuş Yelken Takımı'nın milli sporcusu Derin Atakan, 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında Fransa'da düzenlenecek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota almayı başardı.

AA
Yayınlanma: 25.04.2024 - 16:27
İki günde 2 olimpiyat kotası: Derin Atakan, 2024 Paris bileti aldı!
Abone Ol google-news

Fenerbahçe Doğuş'un milli yelkencisi Derin Atakan, kadınlar "formula kite" sınıfında 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Türkiye Yelken Federasyonu'nun açıklamasına göre, Fransa'nın Hyeres kentinde düzenlenen "Last Chance Regatta" yarışlarında kadınlar "formula kite" kategorisinde mücadele eden Derin Atakan, Paris 2024'e katılmaya hak kazandı.

YELKENDE 4. KOTA

Fenerbahçe Doğuş'un bir diğer milli yelkencisi Merve Vatan da çarşamba günü olimpiyat kotası elde etmişti.

Böylece Türkiye'nin yelken branşındaki Paris 2024 kotası 4'e yükseldi.


Derin Atakan haberleri yelken haberleri Türkiye Yelken Federasyonu haberleri fenerbahçe haberleri 2024 paris olimpiyat oyunları haberleri

İlgili Haberler

Galatasaray'ın gözü Fenerbahçe'nin rekorunda: Adana Demirspor'u yenerse...

Galatasaray'ın gözü Fenerbahçe'nin rekorunda: Adana Demirspor'u yenerse...
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Zehra Güneş'ten transfer kararı!

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Zehra Güneş'ten transfer kararı!
Son Dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!

Son Dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

5 isimle sözleşme yenilenmişti: Galatasaray'dan Dries Mertens kararı!

5 isimle sözleşme yenilenmişti: Galatasaray'dan Dries Mertens kararı!
Günlük burç yorumları: 26 Nisan 2024 Cuma Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Nisan 2024 Cuma Yengeç burcu yorumu
Başarılı insanların 8 sırrı: Bunları yapanların milyoner olma şansı daha yüksek

Başarılı insanların 8 sırrı: Bunları yapanların milyoner olma şansı daha yüksek
Dilan Polat’ın yakınları duruşma sonrası Banu Parlak’a tükürdü

Dilan Polat’ın yakınları duruşma sonrası Banu Parlak’a tükürdü
İzmir'de sezonun ilk hasadı başladı: İlk ürünler Katar'a gönderildi

İzmir'de sezonun ilk hasadı başladı: İlk ürünler Katar'a gönderildi
Günlük burç yorumları: 26 Nisan 2024 Cuma Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Nisan 2024 Cuma Oğlak burcu yorumu
Tüm kulüpler onayladı: TFF'den devrim niteliğinde hakem uygulaması!

Tüm kulüpler onayladı: TFF'den devrim niteliğinde hakem uygulaması!
Günlük burç yorumları: 26 Nisan 2024 Cuma Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Nisan 2024 Cuma Balık burcu yorumu