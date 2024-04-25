İki günde 2 olimpiyat kotası: Derin Atakan, 2024 Paris bileti aldı!

Yayınlanma: 25.04.2024 - 16:27

Güncelleme: 25.04.2024 - 16:27

Fenerbahçe Doğuş'un milli yelkencisi Derin Atakan, kadınlar "formula kite" sınıfında 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Türkiye Yelken Federasyonu'nun açıklamasına göre, Fransa'nın Hyeres kentinde düzenlenen "Last Chance Regatta" yarışlarında kadınlar "formula kite" kategorisinde mücadele eden Derin Atakan, Paris 2024'e katılmaya hak kazandı.

YELKENDE 4. KOTA

Fenerbahçe Doğuş'un bir diğer milli yelkencisi Merve Vatan da çarşamba günü olimpiyat kotası elde etmişti.

Böylece Türkiye'nin yelken branşındaki Paris 2024 kotası 4'e yükseldi.