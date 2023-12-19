Kayserispor'dan Halil Umut Meler ve Fenerbahçe paylaşımı!

Yayınlanma: 19.12.2023 - 21:33

Güncelleme: 19.12.2023 - 21:33

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi konuk edecek Kayserispor'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Kayserispor, Dimitrios Kolovetsios, Edin Dzeko ve Halil Umut Meler'in yer aldığı bir görsel paylaştı.

'BU YOLDA HEP BİRLİKTEYİZ'

Kayserispor, paylaştığı görselde, "Bu yolda hep birlikteyiz" ifadelerini kullandı.

Kayserispor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.