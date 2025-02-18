İki kırmızı kartın çıktığı maçta kazanan yok!

Sakaryaspor, TFF 1. Lig'in 25. haftasında kendi sahasında ağırladığı Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.

İki kırmızı kartın çıktığı maçta kazanan yok!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.02.2025 - 10:59

TFF 1. Lig'in 25'inci haftasında Sakaryaspor, Ankaragücü'nü konuk etti.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Sakaryaspor'un gollerini 21'inci dakikada Mendy Mamadou ile 84'üncü dakikada Ognjen Ozegovic kaydetti. Ankaragücü'nde fileleri 59'uncu dakikada Riad Bajic ve 61'nci dakikada Owusu Kwabena havalandırdı.

İKİ KIRMIZI KART ÇIKTI

Ankaragücü'nde 90+6'da Renaldo Cephas, 90+9'uncu dakikada Owusu Kwabena kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından Sakaryaspor 34, Ankaragücü ise 31 puana yükseldi.

Ligde bir sonraki hafta Sakaryaspor, Ümraniyespor'a konuk olacak. Ankaragücü ise Bandırmaspor'u ağırlayacak.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Alpaslan Şen, Şenol Bektaş, Ömer Lütfü Aydın

Sakaryaspor: İsmail Çipe, Serkan Yavuz, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Aabid (Dk. 64 Kabow), Ozegovic, N'Koulou, Burak Altıparmak, Mendy (Dk. 64 Kakuta), Burak Çoban (Dk. 89 Emre Demir), Simon (Dk. 72 Ömer Hasan Şişmanoğlu)

MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 46 Cephas), Yıldırım Mert Çetin, Bajic (Dk. 83 Cem Türkmen), Rakoczy (Dk. 53 Kwabena), Mahmut Tekdemir, Rotariu, Özgür Aktaş, Schulz, Hayrullah Bilazer (Dk. 43 İsmail Çokçalış), Osman Çelik (Dk. 81 Yusuf Emre Gültekin)

Goller: Dk. 21 Mendy, Dk. 84 Ozegovic (Sakaryaspor), Dk. 59 Bajic, Dk. 62 Kwabea (MKE Ankaragücü)

Kırmızı Kartlar: Dk. 90+7 Cephas, 90+9 Kwanbea (MKE Ankaragücü)

Sarı Kartlar: Dk. 55 Burak Altıparmak, Dk. 67 Ozegovic, Dk. 90+9 İsmail Çipe (Sakaryaspor), Dk. 76 Schulz, Dk. 81 Osman Çelik, Dk. 89 Özgür Aktaş, Dk. 90+2 Yusuf Emre Gültekin, 90+6 Cem Tuna Türkmen, Dk. 90+9 Yıldırım Mert Çetin (MKE Ankaragücü)


Etiketler: #sakaryaspor #ankaragücü #TFF 1. Lig

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