İki kulüp kararını verdi... Beşiktaşlı taraftarlar Ankaragücü maçında yer alabilecek mi?

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Ankaragücü - Beşiktaş karşılaşmasında siyah-beyazlı takımın taraftarları deplasman tribününde yer alabilecek.

DHA
Yayınlanma: 01.12.2023 - 12:54
İki kulüp kararını verdi... Beşiktaşlı taraftarlar Ankaragücü maçında yer alabilecek mi?
Abone Ol google-news

Uzun bir süredir Beşiktaş ile MKE Ankaragücü arasındaki maçlarda deplasman takımının seyircisinin maça girmesine izin verilmezken, bu hafta Süper Lig'de oynanacak mücadelede Beşiktaşlı taraftarlar stadyumda yerini alabilecek.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Eryaman Stadı'nda 3 Aralık Pazar günü 19.00'da oynanacak olan Ankaragücü-Beşiktaş maçında siyah-beyazlı taraftarlar da kendilerine ayrılan tribüne girebilecekler.

İKİ KULÜP UZLAŞTI

Önce iki kulüp arasında bu konuda uzlaşma sağlanırken sonra konu Futbol Federasyonu ve emniyet yetkililerine taşındı. Alınan karar gereği Beşiktaşlı taraftarların bu hafta sonu Ankaragücü maçını tribünden izleyebilecekleri, ligin ikinci yarısında ise Ankaragücü taraftarlarının İstanbul'da Beşiktaş maçına gidebilecekleri belirtildi.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hafta içinde yaptığı açıklamada "Beşiktaş taraftarlarını Ankara'da görmek istiyoruz" açıklaması yapmıştı.


beşiktaş ankaragücü Deplasman taraftar süper lig

İlgili Haberler

Spor yazarları Beşiktaş - Club Brugge maçını yorumladı: 'Bir çuval gol yiyen Beşiktaş mı olur?'

Spor yazarları Beşiktaş - Club Brugge maçını yorumladı: 'Bir çuval gol yiyen Beşiktaş mı olur?'
Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi ile çok kötü 'son' dedi!

Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi ile çok kötü 'son' dedi!
Beşiktaş'tan 36 yıl sonra en ağır mağlubiyet

Beşiktaş'tan 36 yıl sonra en ağır mağlubiyet

En Çok Okunan Haberler