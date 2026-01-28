Cumhuriyet Gazetesi Logo
İki oyuncu yedek kalmıştı: Okan Buruk'tan kadro açıklaması!

28.01.2026 22:37:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester City maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında İngiltere temsilcisi Manchester City'ye konuk olacak.

Maçın öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk konuştu.

Okan Buruk'un sözleri şu şekilde:

"Cesur olmamız gerekiyor. Galatasaray'ın oyununu sahaya koymalıyız. Planlarımız var. Oyuncularıma her zaman olduğu gibi güveniyorum."

"Ufak tefek ağları olan oyuncularımız var, Yunus ve Torreira gibi. Oyunun devamında kullanılabilecek durumdalar. Onlara da bir parantez açmak lazım. Yunus bu anlamda sakat olsa bile takımla olmaya çalışıyor. Bu bizim için çok önemli ve değerli. Torreira'nın da ufak bir ağrısı oldu. O da bugün bizimle olacak. Diğer oyuncularımız da hazır bekliyor."

"Top bizdeyken ve top rakipteyken planlarımızı uygulamamız gerekiyor."

