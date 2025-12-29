İki ülke Afrika Uluslar Kupası'nda üst tura yükseldi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.12.2025 21:44:00
Mısır ile Güney Afrika, Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turuna yükselen takımlar arasına isimlerini yazdırdı.

Afrika Uluslar Ligi B grubu son maçında Angola ile Mısır karşı karşıya geldi.

Adrar Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 berabere bitti.

Bu sonuçla birlikte Mısır, 7 puanla grubu lider tamamladı ve üst tura yükseldi. Angola ise 2 puanda kalarak en iyi üçüncüler kontenjanından bir üst tura çıkmak için diğer maçların sonuçlarını bekleyecek.

Angola'nın elenmesiyle birlikte ülkemizde top koşturan Fredy, Maestro, Show ve Mario Balburdia, Türkiye'ye erken dönecek.

Image

GÜNEY AFRİKA TUR BİLETİNİ ALDI

Grubun diğer maçında ise Güney Afrika, Zimbabve'yi 3-2 mağlup ederek 6 puana yükseldi ve grubu ikinci sırada tamamlayarak üst tura yükseldi. Zimbabve ise 1 puanla grubu sonuncu sırada tamamladı.

Güney Afrika'nın gollerini Tshepang Moremi, Lyle Foster ve penaltıdan Oswin Appollis kaydetti. Zimbabve'nin gollerini ise Tawanda Maswanhise ve Aubrey Modiba (kendi kalesine) attı.

